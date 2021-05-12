Делегация ДНР прибыла в Луганск для участия в торжествах по случаю Дня Республики

Сегодня, 12 мая, представители власти из Донецкой Народной Республики прибыли в город Луганск для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых седьмой годовщине со дня образования ЛНР.

В состав делегации вошли Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и руководитель парламентской фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов. Участие в торжествах также примут гости из Российской Федерации.

Отметим, что в программу визита входят посещение торжественного собрания по случаю Дня Луганской Народной Республики и возложение цветов к памятному знаку «Они отстояли Родину».

День Республики в ЛНР отмечается 12 мая. Напомним, 11 мая 2014 года состоялся референдум о признании независимости Луганской Народной Республики. 12 мая были оглашены его результаты – в поддержку ЛНР высказались 96,2% избирателей.