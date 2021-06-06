Делегация ДНР прибыла в Республику Крым для участия в мероприятиях Международного фестиваля «Великое русское слово»

Сегодня, 6 июня, представители органов власти из Донецкой Народной Республики прибыли в Республику Крым для участия в мероприятиях XIV Международного фестиваля «Великое русское слово».

Делегацию Республики возглавил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, в её состав также вошли министр культуры Михаил Желтяков, министр образования и науки Михаил Кушаков и руководитель парламентской фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов.

Программа визита предусматривает участие представителей ДНР в торжественной церемонии открытия фестиваля и ряде торжественных и тематических мероприятий, в том числе в пленарном заседании Ливадийского клуба.

Отметим, что фестиваль «Великое русское слово» ежегодно проводится в Республике Крым, начиная с 2007 года. Его цель – развитие русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

В рамках фестиваля проходят концертные, художественные и образовательные программы, общественные форумы, научные конференции, творческие встречи. Также программа традиционно включает масштабные мероприятия, посвящённые Международному дню русского языка, который отмечается 6 июня – в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.