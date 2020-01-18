Делегация ДНР приняла участие в митинге, приуроченном к 366-й годовщине Переяславской рады

В субботу, 18 января, в городе Симферополе Республики Крым состоялись торжественный митинг и возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому по случаю 366-й годовщины Переяславской рады.

В мероприятии приняли участие делегации ДНР и ЛНР, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председателя Русской общины Крыма Сергей Цеков, депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Козенко.

Сергей Цеков поблагодарил жителей ДНР и ЛНР за мужество и преданность идеалам Русского мира.

«Данное событие мы отмечаем не первый год. Двадцать лет назад по инициативе Русской общины Крыма мы впервые отпраздновали день объединения Руси. Мы навеки с Россией, и сегодня с нами великие сыны нашей Родины, которые стоят на переднем крае борьбы за идеалы Русского мира – представители ДНР и ЛНР», – сказал председатель Русской общины Крыма.

В свою очередь Андрей Козенко напомнил участникам о событиях 2014 года.

«Мы сейчас находимся возле памятника Богдану Хмельницкому. Точно такой же памятник стоит в городе-герое Донецке, и точно такой же памятник есть в городе-герое Киеве. В 2014 году мы показали всему миру, что Русский мир един. Мы все встали на защиту своей Родины, исторической правды, нашей веры и справедливости», – сказал депутат Государственной Думы.

Выступая перед участниками мероприятия, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка подчеркнул, что можно избежать повторения ошибок прошлого, зная историю своей Родины.

«Дорогие крымчане! Друзья! От всех жителей Донецкой Народной Республики примите искренние поздравления с 366-й годовщиной Переяславской рады – событием, которое стало символом братства и духовного единства.

Переяславская рада и события, последующие за ней показали, что когда русский народ един – это русский мир един. Нет того врага, который нас бы одолел, нет целей и задач, которых мы бы не достигли. Это событие стало символом веры, надежды и братства, и я рад, что сегодня мы здесь, вместе, вспоминаем этот урок истории, ощущая братскую поддержку друг друга», – сказал спикер парламента.

Владимир Бидёвка поблагодарил руководство Республики Крым за трепетное отношение к памяти первого Главы ДНР.

«Мы искренне благодарны за поддержку и понимание, и отдельно хочу сказать спасибо за то, что храните память о подвигах наших народных героев – первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко, именем которого назвали улицу в столице Симферополя. Для нас это значимое событие, которое говорит действительно о многом. Спасибо вам от всей Донецкой Народной Республики!» – сказал Председатель Народного Совета.

В комментарии пресс-службе Народного Совета депутат Владимир Пакреев рассказал о значимости присутствия делегации ДНР на мероприятиях по случаю годовщины Переяславской рады.

«Участие в торжествах по случаю годовщины Переяславской рады стало доброй и очень правильной традицией. В этот день мы вспоминаем важное историческое событие, когда наконец-то произошло долгожданное воссоединение триединого русского народа, западная и южная ветви которого ранее находились под гнётом враждебных России сил. Русские люди единодушно поддержали объединение, основанное на общей культуре, общей – православной – вере и общем языке.

Мы помним и гордимся их выбором.

На долю нашего поколения выпал референдум, который положил начало новой вехи в истории Русского мира, в истории борьбы за духовное и культурное единство русского народа. Неразрывная религиозная и национальная связь лишь подтвердила, что российское государство – это надёжный союзник, это наше Отечество, наш общий дом.

Переяславская рада не только стала завершающим актом по объединению трёх ветвей русского народа, но и привела к законному возвращению в состав России несправедливо отторгнутых от неё исконно русских земель.

Спустя три века Россия остаётся таким же верным своим принципам государством, готовым поддерживать и защищать русский народ. А единство русских людей неизменно является силой, способной противостоять любым врагам, в том числе и работающим в интересах западных «спонсоров», которые так рьяно стремятся исказить и переписать нашу историю, подорвать основы нашей идентичности», – сказал парламентарий.