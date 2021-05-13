Делегация ДНР приняла участие в торжествах по случаю Дня Луганской Народной Республики (видео)

В среду, 12 мая, делегация ДНР в городе Луганске приняла участие в ряде мероприятий, посвящённых седьмой годовщине со дня провозглашения Луганской Народной Республики.

Официальную делегацию ДНР возглавил Глава Республики Денис Пушилин, в её состав также вошли Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и руководитель парламентской фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов.

В ходе торжественного собрания, приуроченного к седьмой годовщине основания Луганской Народной Республики, Денис Пушилин обратился к присутствующим с приветственным словом.

«С 2014 года Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика в одном строю, плечом к плечу, шаг за шагом идут к общей цели – интеграции с Российской Федерацией. Уверен, что активная гражданская позиция, стремление к благополучию и вера в собственные силы помогут всем нам преодолеть любые испытания и обязательно добиться своего.

От всей души желаю Вам, уважаемый Леонид Иванович, и всем жителям братской Луганской Народной Республики крепкого здоровья, счастья, успехов в добрых начинаниях, стабильности и мирного неба над головой!» – сказал Глава ДНР.

Также гости из Донецкой Народной Республики отдали дань памяти и уважения защитникам Луганщины, возложив цветы к памятнику «Они отстояли Родину».

В ходе празднования Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка принял участие в церемонии специального гашения блока художественных почтовых марок «С Днем Республики» ко Дню Луганской Народной Республики.

Подводя итоги визита, в комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка подчеркнул, что с 2014 года ДНР и ЛНР вместе шли к общей цели, и в будущем сотрудничество между республиками будет только укрепляться.

«Луганская Народная Республика − наш верный и надёжный товарищ. Наши государства с первых дней стояли плечом к плечу в борьбе за самостоятельность, независимость, в борьбе за лучшее будущее для Донбасса. Семь лет назад мы сделали свой выбор и, оставаясь верными ему, сегодня движемся вперёд, точно так же ощущая братскую поддержку.

Для меня честь сегодня лично разделить с Луганской Народной Республикой радость празднования седьмой годовщины создания государства. Республика уверенно развивается, хранит своё культурное наследие, восстанавливает связи со своей исторической Родиной − Российской Федерацией, и это является лучшим подтверждением правильности сделанного тогда выбора.

Хочу пожелать достижения самых амбициозных целей, стабильного развития, процветания Луганской Народной Республике. Пусть всегда над Луганщиной будет только мирное небо», − отметил спикер парламента ДНР.