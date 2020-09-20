Делегация ДНР приняла участие в торжествах по случаю Дня Республики Южная Осетия

В воскресенье, 20 сентября, делегация Донецкой Народной Республики во главе с Председателем Народного Совета ДНР Владимиром Бидёвкой посетила военный парад Цхинвальского гарнизона по случаю Дня Республики Южная Осетия.

Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поблагодарил руководство и жителей Российской Федерации за содействие в достижении мира.

«Мы высоко ценим солидарность и поддержку наших друзей – Республики Абхазия и Приднестровской Молдавской Республики, с которыми нас навсегда связали единство в стремлении к свободе, совместная борьба и общность исторических судеб.

Решающей для нас стала братская поддержка Российской Федерации, которая неизменно приходила на помощь в момент смертельной опасности, когда решался вопрос о том, быть или не быть Южной Осетии.

Огромная помощь оказана и продолжает оказываться Россией для послевоенного восстановления и социально-экономического развития. Нерушимый союз с Россией, скреплённый межгосударственными договорами и соглашениями, гарантирует безопасность рубежей Республики, является залогом успешного продвижения Южной Осетии по пути мирного развития.

В день национального праздника Республики от имени всего народа Южной Осетии вновь приношу величайшую признательность народу России и руководству Российской Федерации во главе с Владимиром Владимировичем Путиным за всё, что Россия сделала и продолжает делать для Южной Осетии», – сказал Анатолий Бибилов.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка отметил важность укрепления дружеских отношений с Республикой Южная Осетия.

«Мы высоко ценим дружбу между нашими государствами. Путь к свободе и независимости наших государств похож. Нам пришлось с оружием в руках отстаивать право на самоопределение, и для меня большая честь сегодня разделять с осетинскими братьями радость этого праздничного дня. Южная Осетия первой признала Донецкую Народную Республику. Протянула руку помощи в самые сложные для нас дни. И мы никогда не забудем об этой поддержке. Поздравляю всех жителей Южной Осетии с праздником, желаю мира, счастья и процветания», – сказал Владимир Бидёвка.

Напомним, ежегодно 20 сентября в Южной Осетии отмечается государственный праздник – День Республики. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики.