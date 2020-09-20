Делегация ДНР приняла участие в торжественном собрании представителей общественности РЮО

В пятницу, 18 сентября, делегация Донецкой Народной Республики, которую возглавил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, приняла участие в торжественном собрании представителей правительства и общественности Республики Южная Осетия.

Перед участниками мероприятия выступил Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

«Сегодня наша Республика Южная Осетия отмечает своё тридцатилетие. Это юбилейное празднование – не только своего рода очередная историческая отметка. Это празднование – дань признательной памяти и символ национальной гордости народа, который избрал путь свободы и нашёл в себе волю и силы его пройти, несмотря на все тернии и страдания, препятствия и тяжёлые утраты.

В свою очередь Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка зачитал поздравительный адрес по случаю Дня Республики Южная Осетия от Главы ДНР Дениса Пушилина.

«30 лет назад Южная Осетия сделала судьбоносный шаг и стала независимым государством. Это был единственный путь для защиты народа и его свободы, для сохранения исторической памяти и традиций. Вы выстояли и окрепли! Сегодня Южная Осетия свободно дышит и развивается. Спасибо, что не остались равнодушными к чужой беде. За то, что первыми признали право на независимость Донецкой Народной Республики. Уверен, что день ото дня наша дружба будет крепнуть, а межгосударственные связи – развиваться», – было сказано в тексте поздравления.

Также Владимир Бидёвка от всех депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики пожелал мира, добра, любви и процветания осетинскому народу.

В рамках мероприятия с поздравлениями выступили главы делегаций Северной Осетии, Абхазии, ЛНР и другие. Завершилось торжественное собрание праздничным концертом.

Напомним, ежегодно 20 сентября в Южной Осетии отмечается государственный праздник – День Республики. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики.