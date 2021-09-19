Делегация ДНР во главе с Владимиром Бидёвкой прибыла в Республику Южная Осетия

В воскресенье, 19 сентября, представители органов государственной власти Донецкой Народной Республики прибыли в город Цхинвал для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых 31-й годовщине независимости Республики Южная Осетия.

Делегацию возглавил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, в её состав также вошли депутаты Валерий Скороходов и Сергей Прокопенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Пересада.

Программа визита предусматривает участие представителей ДНР в ряде праздничных и торжественных мероприятий по случаю Дня Республики Южная Осетия, в том числе военном параде Цхинвальского гарнизона, праздничном шествии и торжественном собрании общественности.

Напомним, День Республики в Южной Осетии отмечается ежегодно 20 сентября. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики.