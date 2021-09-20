Делегация ДНР во главе с Владимиром Бидёвкой встретилась с Председателем Парламента Республики Южная Осетия

В понедельник, 20 сентября, делегация Донецкой Народной Республики в рамках визита в город Цхинвал по случаю празднования Дня Республики Южная Осетия встретилась с Председателем Парламента РЮО Аланом Тадтаевым.

Делегацию возглавил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, в её состав также вошли депутаты Валерий Скороходов и Сергей Прокопенко, первый заместитель министра иностранных дел ДНР Сергей Пересада.

На встрече также присутствовал Председатель Комитета Парламента РЮО по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатты.

Приветствуя гостей, Алан Тадтаев отметил, что визит делегации Донецкой Народной Республики в столь значимый для народа Южной Осетии день имеет особое значение.

«Взаимоотношения между нашими Республиками сложились не сегодня. Это даёт нам право говорить, что Южная Осетия и Донецкая Народная Республика будут и впредь выстраивать дружественные взаимовыгодные отношения по всем ключевым направлениям, в том числе и по линии парламентаризма», − сказал Председатель Парламента РЮО.

Алан Тадтаев пожелал народу ДНР мира и процветания и выразил уверенность, что жители Республики будут иметь своё государство, признанное мировым сообществом.

«Всё идет к тому, что Донецкая Народная Республика будет признана, и всё пойдёт по пути становления государственности. Против волеизъявления и желания народа никто не может встать», − подчеркнул спикер Парламента РЮО.

В свою очередь, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка поблагодарил за теплый приём и поздравил народ Южной Осетии от своего имени и от имени всего народа ДНР с 31-ой годовщиной независимости РЮО.

«Этот праздник ценен для всего осетинского народа. Для нас честь традиционно присутствовать на очередном праздновании Дня Республики. Осетинский народ − братский народ, который первым протянул нам руку помощи. Это нас очень радует, и мы не сомневаемся, что пройдёт много времени, много веков, и у нас по-прежнему останутся очень дружеские, братские отношения. Для нас и для всего народа Донецкой Народной Республики это очень дорого и ценно», − сказал Владимир Бидевка.

Также в ходе встречи парламентарии обменялись памятными подарками.