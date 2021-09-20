Делегация ДНР встретилась с Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым

Сегодня, 20 сентября, делегация Донецкой Народной Республики во главе с Председателем Народного Совета Владимиром Бидёвкой в рамках визита в Республику Южная Осетия приняла участие во встрече с Президентом РЮО Анатолием Бибиловым.

На встрече также присутствовал Председатель Комитета Парламента РЮО по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатов.

В своём приветственном слове Анатолий Бибилов отметил, что сотрудничество между Республиками с каждым годом только крепнет и развивается.

«Я сердечно приветствую вас здесь, в Республике Южная Осетия. Мы празднуем 31-ю годовщину провозглашения Республики. 31 год – это срок небольшой, но в то же время то, что происходило здесь, на территории Южной Осетии, и то, что пришлось перенести жителям Республики, придаёт огромную значимость победе для осетинского народа. И, конечно, то, что вы сегодня здесь находитесь, придаёт более праздничную атмосферу сегодняшнему дню.

Для народа Южной Осетии очень важно, когда прибывают гости на празднования и когда оказывается такое внимание.

Я думаю, что мы сегодня разделим то праздничное настроение, которое есть у народа Южной Осетии, и вместе отметим этот прекрасный праздник. Спасибо, что приехали», – сказал Анатолий Бибилов.

В свою очередь, Владимир Бидевка подчеркнул готовность руководства Донецкой Народной Республики сотрудничать с Южной Осетией по всем направлениям.

«Хотелось бы сказать, что у наших народов во многом схожие судьбы. И, может быть, с исторической точки зрения 31 год – это не так уж и много. Но если посмотреть, в каких условиях всё начиналось, как жили люди, сколько своих ресурсов они на это потратили, сколько людей потеряли своих родных, мы понимаем на примере нашей Республики, что каждый год равен 10 или 20 годам. Поэтому я считаю, что 31 год – это существенная дата для народа Южной Осетии», – сказал спикер парламента.

Также Владимир Бидевка передал поздравления от имени Главы ДНР Дениса Пушилина, отметив, что Донецкая Народная Республика всегда будет помнить, что одним из первых жителям ДНР братскую руку помощи протянул народ Республики Южная Осетия.

«Никогда народ Донецкой Народной Республики не забудет этой братской помощи. Я уверен, что не только мы, но и наши дети, наши потомки будут поддерживать тесные дружеские отношения», – подчеркнул Председатель Народного Совета ДНР.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.