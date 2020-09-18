Делегация Донецкой Народной Республики прибыла в Республику Южная Осетия

В пятницу, 18 сентября, делегация Донецкой Народной Республики с рабочим визитом прибыла в Республику Южная Осетия. В состав делегации вошли Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, руководитель фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Пересада.

В ходе визита делегация посетит торжественное собрание представителей общественности Республики Южная Осетия «Прописано сердце в Осетии», а также торжества по случаю Дня Республики РЮО.

Напомним, ежегодно 20 сентября в Южной Осетии отмечается государственный праздник – День Республики. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики.