Делегация Республики принимает участие в заседании Ливадийского клуба

Сегодня, 9 июня, в рамках ХIV Международного фестиваля «Великое русское слово» в городе Ялте (Республика Крым, Российская Федерация) открылось пленарное заседание Ливадийского клуба на тему «Россия и Запад: конфликт цивилизаций и модели новой архитектуры мирового порядка».

В мероприятии приняла участие делегация Донецкой Народной Республики в составе Главы ДНР Дениса Пушилина, Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки, министра культуры Михаила Желтякова, министра образования и науки Михаила Кушакова и руководителя парламентской фракции «Донецкая Республика» Валерия Скороходова, главы администрации Новоазовского района Олега Моргуна и главы администрации города Дебальцево Игоря Захаревича.

Заседание открыл заместитель Председателя Совета Министров Республики Крым, Постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов. Далее с докладом выступил Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

С приветственным словом к участникам и организаторам Ливадийского клуба обратился Глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что историческое значение Крыма для развития культуры России очень велико.

«Историческое и геополитическое значение полуострова очевидно. Это колыбель русского православия, самое первое и широкое окно в Европу, прорубленное задолго до Петра Великого.

Эта земля связана с античным миром, его искусством, философией и наукой. Отсюда отправлялись древние русы к берегам Византии – на тот момент центра европейской цивилизации. По этой земле ходили просветители славян Кирилл и Мефодий, даровавшие нам письменность.

Здесь, в Крыму, глядя на Херсонес и Пантикапей, ясно понимаешь: мы по праву истинные духовные наследники античной цивилизации, и, в отличие от Запада, не утратили сути своего наследства.

С самого начала возникновения русской государственности он (Запад – прим. ред.) противостоял России. От Ледового побоища до Сталинградской битвы – мы вновь и вновь давали отпор наступлению западной цивилизации на Восток. В наше время это противостояние приняло новую форму, сместив основную арену противоборства систем на поле боя идей.

Донбасс оказался в эпицентре этого геополитического сражения между Западом и Востоком. Линия цивилизационного разлома сегодня проходит через наш Донецкий край. Вся политика официального Киева направлена на продвижение чужих и чуждых интересов.

Нас пытались лишить нашей истории, наших корней, наших родных в России. Но в 2014 году мы встали на защиту своих убеждений. Встали, как всегда делали русские, – честно и открыто. И объединил нас в данной борьбе русский язык», – заявил Глава Республики.

Денис Пушилин поблагодарил крымчан за поддержку, а Интеграционный комитет «Россия – Донбасс» – за существенный вклад в развитие связей между Донбассом и российскими регионами.

«Когда начались события Крымской весны, я для себя решил однозначно: буду там, где будет Крым; Донбасс будет там, где и Крым. С тех пор моя позиция, как и позиция земляков, соратников, не изменилась: Русский Донбасс идёт только вперёд вместе с братьями-крымчанами.

Все эти годы мы чувствовали вашу поддержку на этом пути. Крымчане встали рядом с нами плечом к плечу на защиту Донецкой земли от украинских неонацистов, и сегодня вы продолжаете поддерживать нас.

У Крыма и Донбасса одна судьба, как и один язык. Русский язык», – подытожил лидер Донецкой Народной Республики.

Также на пленарном заседании выступили Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Андрей Козенко, член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков и другие почётные гости.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка отметил, что фестиваль «Великое русское слово» играет большую роль в формировании единой культурной политики и способствует налаживанию межгосударственных связей.

«Ливадийский форум является серьёзной площадкой для обсуждения, это одно из главных мероприятий фестиваля «Великое русское слово», который в эти дни проходит в Республике Крым.

Очень отрадно, что большое внимание было уделено Донбассу как неотъемлемой части Русского мира. Прозвучали очень важные слова поддержки в адрес Донецкой и Луганской Народных Республик, и это действительно дорогого стоит. Также на форуме выступил и Глава ДНР Денис Владимирович Пушилин, обозначив чёткую позицию относительно нашего текущего геополитического курса и его неизменности в будущем. Учитывая высочайший уровень форума, могу сказать, что это был посыл и мировому сообществу − Донбасс связывает свою судьбу только с Россией, и никак иначе», − сказал Владимир Бидёвка.

Спикер парламента подчеркнул, что мнения, высказанные участниками на пленарном заседании Ливадийского клуба, в будущем могут стать катализатором глобальных изменений геополитической ситуации.

«Не стоит забывать, что здесь, в Ливадийском дворце, в разные времена принимались важнейшие решения, которые влияли на ход истории. Не исключение и сегодняшний форум − убеждён, что высказанные мнения послужат катализатором конкретных будущих действий.

Здесь прозвучало много важных месседжей, прежде всего, для Украины, политика которой откровенно антироссийская и антигуманная. Актуальная проблема − законодательная инициатива Зеленского относительно утверждения перечня коренных народов, которой власть своими руками разделяет людей по принципу «свой – чужой», − ничем хорошим обернуться это априори не может. Безусловно, это также является и элементом политической агрессии в отношении русских. По сути, мы видим уже даже не ущемление прав, а попытки лишения прав русских на Украине, что недопустимо. И, к слову, это понимают уже во многих государствах. В этой связи актуальны и своевременны действия Государственной думы, которая вчера приняла заявление «Об инициативе властей Украины по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины». В документе не только осуждаются действия украинской власти, но и говорится о последствиях такой политики. Считаю, что и Европа обязана обратить внимание на ситуацию на Украине, пока она не превратилась в бомбу замедленного действия.

«Слово стало делом» − таким был итог фестиваля «Великое русское слово» в 2014 году. Уверен, таким будет его результат и в будущем», − подытожил Председатель Народного Совета.