Денис Пушилин: Болеем мы поодиночке, но справиться с болезнью можем только все вместе

В среду, 2 февраля, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в очередном заседании Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Донецкой Народной Республики.

По окончании мероприятия глава государства прокомментировал изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», вступающие в силу 10 февраля 2022 года.

«Это вынужденная мера для нас. Мы по ряду направлений должны ужесточить меры, которые применяются для противодействия коронавирусной инфекции. Касается это и массовых спортивных, культурных мероприятий. Спортом нужно заниматься, но без зрителей. Что касается соревнований, здесь по согласованию с нашей санстанцией, которая знает те параметры, при которых возможно проведение спортивных мероприятий.

Что касается ограничений, связанных с бизнесом и в целом которые могут повлиять на экономику, постараемся здесь пройти по грани», – констатировал глава государства.

Денис Пушилин заявил, что необходимо усилить темпы вакцинации.

«Только такими способами мы сможем ситуацию развернуть в сторону приобретения коллективного иммунитета, что позволит вернуться к нормальной обычной жизни, по которой мы уже соскучились», – отметил Глава ДНР. Он напомнил, что согласно указу вакцинация от COVID-19 работников предприятий, которые работают непосредственно на территории Республики, должна составлять 90 %.

«Что касается посещения театров, кафе, баров, ресторанов, кинотеатров: со справкой о том, что человек привит, со справкой о том, что он переболел не более полугода назад, со справкой о противопоказаниях – никаких ограничений, кроме этого, не действует», – подчеркнул Денис Пушилин.

«С одной стороны – ужесточение, с другой стороны мы для тех людей, которые заботятся о своем здоровье, заботятся об окружающих, даже упростили в этом плане жизнь. И в целом можно сказать: болеем мы поодиночке, но справиться с болезнью можем только все вместе», – подытожил лидер страны.

В свою очередь и. о. министра здравоохранения Александр Оприщенко прокомментировал эпидемиологическую обстановку в Республике.

«Ситуация непростая. Последние три недели отмечается значительный рост острых респираторных вирусных заболеваний. Вот уже вторую неделю прирост больше, чем 60 %. За неделю – 16 тысяч заболевших», – сказал глава Минздрава.

По его словам, также растет число случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«С прошлой недели коронавируса выявлено в два раза больше. Серьезно болеют дети. Большое количество ОРВИ, порядка 70–75 % это детское население. В связи с чем нами было предложено, а Главой поддержано ввести в школах дистанционное обучение», – подчеркнул Александр Оприщенко.

«В этом году у детей выявляется и коронавирус, вероятнее всего омикрон, и грипп. То есть они уже прекрасно стали уживаться в одном организме. Это, соответственно, отягощает течение болезни», – уточнил руководитель министерства и рассказал, какие меры сегодня принимаются для сдерживания угрозы распространения COVID-19.

«Расширяется коечный фонд в инфекционных отделениях, как взрослых, так и детских. Готовится к открытию новая ковидная база, которая, вполне возможно, будет нужна. Сейчас нам важно эту ситуацию удержать под контролем. Возможно, придется уйти на каникулы средним и высшим учебным заведениям. Но этот вопрос пока не рассматривается. Мы следим за ситуацией и за тем, как будет развиваться заболеваемость», – сообщил Александр Оприщенко.

Он также подчеркнул необходимость иммунизации: «Вакцина – это залог того, что заболевание пройдет дома и пройдет в легкой форме. Не дойдет ни до реанимации, ни до госпитализации».