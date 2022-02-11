Денис Пушилин: Мы в очередной раз продемонстрировали свою открытость

Сегодня, 11 февраля, в начале пресс-конференции Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приветствовал прибывших зарубежных и отечественных журналистов и подчеркнул, что Республика всегда готова к отрытому диалогу.

«Особенно приятно видеть новые лица – представителей Великобритании, Франции, Бельгии, Австралии и ряда других стран. Мы очень рады рассказать вам и вашей аудитории о жизни Донецкой Народной Республики.

Поскольку здесь собралось немало зарубежных средств массовой информации, я хотел бы подробнее остановиться на истории возникновения Донецкой Народной Республики. Я хочу сказать, что Донецкая и Луганская Народные Республики – это, прежде всего, четыре миллиона человек, которые строили эти государства и продолжают это делать по сей день», – отметил Денис Пушилин в своем вступительном слове.

Лидер государства рассказал, чем живет Донецкая Народная Республика.

«В 502 школах Республики обучаются 144 тысячи учеников и работают 15 тысяч учителей, более 75 тысяч студентов получают знания в 16 вузах и 97 организациях среднего профессионального образования. В 97 учреждениях здравоохранения работают около 9 тысяч врачей. Более 30 тысяч человек занято на 19 шахтах угледобывающей отрасли, около 29 тысяч человек работают на 432 предприятиях, свыше 70 тысяч предпринимателей ведут деятельность в ДНР. Каждый занят своим привычным делом, насколько позволяет война. И все мы хотим, прежде всего, окончания военной агрессии со стороны Украины, чтобы иметь возможность жить дальше, просто работать, заботиться о своих детях», – сказал Денис Пушилин.

Глава Республики детальнее остановился на истории формирования ДНР.

«В 2014 году на Украине произошел госпереворот, погибли сотни людей, законно избранный президент Виктор Янукович, действующее правительство покинули Украину, а власть захватили украинские националисты. В ответ на это на юго-востоке страны поднялась волна протестов, ими были охвачены Херсонская, Запорожская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Луганская и Донецкая области и Автономная Республика Крым. Эти протесты самым жестоким образом были подавлены. Тысячи людей оказались в тюрьмах. Сопротивление Донбасса устояло. За это Киев направил против его жителей регулярную армию», – отметил Денис Пушилин и напомнил о страшных событиях 2014-2015 годов, последствиях украинской агрессии на земле Донбасса.

Он добавил, что во время проведения пресс-конференции спецслужбы проводят очередную проверку по поступившим сообщениям о минировании.

«Сейчас, пока мы находимся на пресс-конференции, перед ее началом поступили опять сообщения о минировании на пяти объектах. Наши экстренные спецслужбы проводят проверку», – сказал лидер страны.