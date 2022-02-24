Денис Пушилин обратился к гражданам Республики, проживающим на временно подконтрольной Киеву территории

В четверг, 24 февраля, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин дал интервью военному корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко. Лидер государства обратился к жителям ДНР, находящимся на территории, оккупированной вооруженными формированиями Украины, и рассказал об обстановке в Республике.

– Что происходит?

– Ситуация резко обострилась, и мы с моим коллегой (Главой ЛНР Леонидом Пасечником – прим. ред.) были вынуждены сделать обращение в адрес Президента Российской Федерации в рамках статей 3 и 4 договора, который мы подписали на днях. Президент Российской Федерации принял решение о военной операции, она началась. На данный момент происходит освободительное движение.

Прежде всего, хотелось бы обратиться к жителям городов Донецкой Народной Республики, которые пока еще остаются под оккупацией вооруженных формирований Украины. Им нужно сохранить спокойствие, им ничего не угрожает. Нужно по возможности оставаться дома.

Что касается народного хозяйства. Освободительное движение быстро закончится. Но мы, жители Донбасса, должны ценить то, что у нас есть, должны понимать, где мы будем работать, как мы будет дальше строить нашу уже мирную жизнь.

К нам, к сожалению, поступила информация, что служба безопасности Украины запланировала подорвать два предприятия в Мариуполе – завод Ильича и «Азовсталь». Я хотел бы обратиться ко всем сотрудникам предприятий не допустить этого. Мы как жители Донбасса ценим то, что у нас есть, ценим нашу инфраструктуру, ценим наши заводы и фабрики. Мы думаем о будущем. У меня убедительная просьба: сделать все, что от вас зависит, чтобы это преступление со стороны украинского режима не было возможности осуществить.

– Какая ситуация сейчас на линии соприкосновения?

– На всей линии соприкосновения, можно констатировать, по территории Донецкой Народной Республики практически не наносятся удары. Огневые точки противника подавляются. Штаб ООС практически уничтожен, освободительное движение в самом разгаре.

– Денис Владимирович, после того как освободятся города, как будет налажен диалог с людьми, с руководством населенных пунктов, ведь это большие территории?

– В первую очередь, это просто люди. Это наши люди. Им ничего не угрожает. Никакой диалог не нужно начинать восстанавливать. Этот диалог был: это наши родственники, друзья. Это те, кто за 8 лет просто устали от того состояния, в котором находились. В состоянии «ни мира ни войны». В состоянии неонацистских припадков. Я могу сказать, что это совсем скоро закончится.

– Лично Ваше чувство?

– Это чувство, которого мы ждали долго. Этот день мы ждали долго. Наши города, города Донецкой Народной Республики, в самое ближайшее время будут освобождены.

– Что Вы хотите сказать жителям Республики?

– Справедливость восстанавливается. Это то, что близко и понятно каждому русскому человеку

– Есть чего опасаться людям?

– Жителям Донецкой Народной Республики опасаться нечего. Наши вооруженные силы сделают все возможное, чтобы была обеспечена безопасность.