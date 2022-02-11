Денис Пушилин ответил на вопросы, касающиеся готовности к полномасштабным боевым действиям

В ходе пресс-конференции Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на вопросы журналистов, касающиеся возможности всеобщей мобилизации и готовности Республики к ведению полномасштабной войны.

Руководитель московского офиса The Wall Street Journal Энн Симмонс спросила, готова ли Донецкая Народная Республика вести полномасштабную войну, чтобы стать частью России.

«Донецкая Народная Республика готова все делать для того, чтобы у нас наступил мир. Что касается того, готовы ли мы развязать войну для того, чтобы присоединиться к России, то это, наверное, не самый разумный путь был бы с нашей стороны», – подчеркнул лидер государства и пояснил: «Мы знаем, что такое война, мы знаем, что такое человеческие жертвы и что такое терять близких, и мы знаем, что такое восстанавливать экономику, после того как произошли боевые действия».

Он добавил, что Донбасс был, остается и всегда будет русской землей.

«Наши граждане видят себя как можно ближе к России и любую возможность для этого используют. С 2014 года наши устремления в сторону России не меняются. Но здесь абсолютно очевидно: Донбасс всегда был русским. Для нас русский язык был всегда родным. Это тот язык, на котором мы думаем, разговариваем, видим сны, тот язык, на котором говорили наши предки», – подчеркнул Денис Пушилин.

Также ходе пресс-конференции Главе Донецкой Народной Республики был задан вопрос, касающийся всеобщей мобилизации: рассматривается ли такой вариант?

«О мобилизации говорить рано, мы рассчитываем на наших военнослужащих, штабы, экстренные службы. Безусловно, исключать ничего нельзя. Но, тем не менее, я бы так далеко не заходил: по поводу всеобщей мобилизации говорить рано. Не стоит этого делать.

Что касается отражений атаки и контрнаступления, безусловно, думаем об этом. Нужно выстоять, а дальше будем смотреть по ситуации. Желания наших людей и наших военнослужащих – они очевидны», – отметил Денис Пушилин.