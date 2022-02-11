Денис Пушилин прокомментировал инициативу депутатов Госдумы РФ о признании республик Донбасса и поставках вооружения

В ходе пресс-конференции Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина поступил вопрос от итальянской газеты La Repubblica, который касался инициативы депутатов Государственной Думы Российской Федерации о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, а также поставок вооружения из России: «Контактируете ли вы с Россией по этим вопросам? Насколько велика вероятность, что эти оба предложения будут приняты?».

«По этим вопросам мы не контактируем с Россией. По поводу признания – вопрос сложный и непростой, и это решение принимать России с учетом геополитических ситуаций. Что касается оружия, то честно скажу, что оно не стало бы лишним. С учетом того, сколько оружия сейчас поступает на территорию Украины – чтобы уровнять ситуацию, чтобы поддержать таким образом со стороны России Республики, это было бы вполне уместно.

С нашей стороны подготовлены списки необходимого вооружения, которое нам понадобилось бы со стороны России, если такое решение будет принято.

Какова вероятность принятия решения по одному и второму вопросу? Здесь бы я пока не строил прогнозов, потому что это зависит от множества факторов и от ситуаций, которые меняются буквально каждый день», – подчеркнул Денис Пушилин.