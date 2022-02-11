Денис Пушилин прокомментировал инициативу о признании Украины террористическим государством

Российский политолог Дмитрий Куликов, частый гость Донецкой Народной Республики, в ходе пресс-конференции Дениса Пушилина отметил, что постоянно общается с людьми, которые становятся объектами украинской агрессии.

«Украина осуществляет эту деятельность – нанесение с беспилотников и минометов ударов прямо по жилым кварталам, прямо по гражданским. С беспилотников они видят, что это мирные люди. Отсюда у меня вопрос: может, нужно обращаться за поддержкой в Россию и самим формировать такую позицию о признании Украины государством, осуществляющим и организующим террористическую деятельность? А те, кто оружие поставляет Украине, это государства – спонсоры терроризма», – сказал Дмитрий Куликов.

«Что касается Украины как террористического государства – для нас это абсолютно так и есть», – подчеркнул лидер страны.

«Давайте подумаем, взвесим это предложение. Для нас все очевидно. Нужно ли, чтобы это было в каком-то виде закреплено, и какие это даст дополнительные возможности, давайте тоже обдумаем. Я это расцениваю как новую идею, почему нет. Спасибо!», – сказал Денис Пушилин.