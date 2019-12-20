Денис Пушилин: Во главу угла мы должны поставить интересы простого человека

Сегодня, 20 декабря, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился с посланием к депутатам Народного Совета по случаю подведения итогов 2019 года.

В своём докладе руководитель государства озвучил задачи, стоящие перед властью Республики в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике. Денис Пушилин подчеркнул, что главная задача всех ветвей власти Республики – сделать всё, чтобы создать систему, условия, в которых каждый гражданин Республики сможет реализовать свои права, будет чувствовать себя защищенным, иметь равные возможности для развития.

«Во главу угла мы должны поставить интересы простого человека. Мы должны сделать всё, чтобы в наступающем году люди почувствовали реальные ощутимые изменения к лучшему. Цель непростая, но достижимая, учитывая бойцовский донбасский характер наших людей», – сказал Денис Пушилин.

Глава ДНР акцентировал внимание на том, что одна из ключевых задач – повышение качества и уровня жизни каждого жителя Республики.

«Нам приходится жить и работать в очень сложных условиях. И эти условия порождают проблемы, которые охватывают все сферы жизнедеятельности нашего общества. В первую очередь – социальную.

У нас очень низкий уровень доходов населения. За весь период существования Республики мы несколько раз находили возможность поднять размеры пенсий и социальных выплат, увеличить заработные платы работникам бюджетной сферы. Очередное такое повышение нами запланировано и на начало следующего года. Размер пенсии повысится на 20% каждому пенсионеру. Напомню, что с 2015 года минимальную пенсию нам удалось увеличить более чем в два раза.

Кроме того, в разных объёмах запланировано повышение социальных выплат и пособий.

С 1 января 2020 года на 26% произойдёт повышение должностных окладов труженикам бюджетной сферы, в том числе медикам, учителям, социальным работникам.

Процесс поэтапного повышения будет продолжен. Нам предстоит за несколько ближайших лет выйти на уровень доходов близ расположенных областей Российской Федерации», – озвучил ближайшие цели, стоящие перед властями Республики, Денис Пушилин.

В своем выступлении он коснулся такого проблемного вопроса, как задержка заработной платы.

«В этом году мы столкнулись с задержками выплат на предприятиях Республики. Это абсолютно недопустимо. Людям неважно, по какой причине это произошло: сбой в работе программы, недобросовестность, неумелое управление предприятием или другие причины. Людям важна стабильность! Они должны быть уверены в защите своих прав, в том числе права на труд и полную его оплату. Поэтому контроль за своевременной выплатой заработной платы должен быть постоянным, а при выявлении текущей задолженности необходимы эффективные меры по её устранению. В противном случае все причастные будут отвечать по всей строгости законодательства, вплоть до уголовной ответственности», – подчеркнул Денис Пушилин.

По словам главы государства ещё одна проблема, которая требует решения –неработающие промышленные предприятия и уровень безработицы.

«В этом году мы уже сделали серьёзный шаг, проведя первый Международный инвестиционный форум. Его главной целью стала разработка предложений по созданию новой экономической модели развития Донбасса и максимально благоприятных условий для привлечения иностранных инвесторов, наращивания экономического потенциала. Напомню, что в работе форума приняло участие более 250 зарубежных гостей, среди которых представители 17 стран и 19 субъектов Российской Федерации. Было подписано 34 соглашения на общую сумму 135,6 млрд рублей в промышленном и аграрном секторах, а также в части вновь реализуемых инвестиционных проектов. Это достойный результат, который мы должны претворить в жизнь.

Работе нашего инвестиционного форума предшествовало участие делегации Донецкой Народной Республики в работе пятой международной выставки и конференции по инвестициям в проекты Rebuild Syria – 2019. Это был действительно рывок, позволивший установить диалог и экономические связи на международном уровне. Мы заявили миру о себе, о потенциале Донбасса и, я убеждён, сможем дальше расширять географию сотрудничества.

С этой целью была создана специальная рабочая группа, основной деятельностью которой является выработка конкретных решений для преодоления преград, в том числе и законодательных, в части повышения привлекательности инвестиционного климата Республики.

Следующим шагом является разработка, а в отдельных случаях модернизация нормативных правовых актов, регулирующих вопросы налогообложения и таможенного законодательства», – отметил руководитель Республики.

Также Глава ДНР отметил необходимость создания альтернативной платежной системы и наличие фактов коррупции при пересечении границы.

«В начале следующего года я жду от вас предложений по внедрению методов борьбы с коррупцией. Это должна быть своего рода дорожная карта с четкими сроками её реализации и ответственными лицами за ходом исполнения.

Кроме того, нужно приложить все силы, чтобы нормализовать работу профильных служб на пунктах пересечения границы по двум направлениям: в сторону России и территории ДНР, временно подконтрольной Украине. Нужно устранить барьеры, препятствующие комфортному прохождению границы нашими гражданами. Итак, задача не просто в короткие сроки минимизировать очереди и стабилизировать ситуацию – люди должны проходить пункты быстро и комфортно», – сказал лидер Республики.

Кроме того, Денис Пушилин подробно остановился на вопросах, касающихся внешнеполитического курса Донецкой Народной Республики. Особо отметил получение возможности для жителей ДНР вступления в гражданство Российской Федерации по упрощенной процедуре.

Послание Народному Совету Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.