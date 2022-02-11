Денис Пушилин: Вопрос по обменам решается одной подписью Зеленского

Отвечая на вопрос журналиста Федерального агентства новостей Игоря Кимаковского о перспективах обмена пленными, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что в этом направлении ничего не делает Украина.

«Сейчас всё заблокировано именно тем, что Украина не выполнила свои обязательства по поводу договоренностей по прошлому обмену, который был совершен. Процессуальную очистку Украина не провела. Мы со своей стороны всё сделали так, как договаривались.

Что касается непосредственно Украины, то на данный момент, если я не ошибаюсь, была информация от наших переговорщиков, что уже осталась одна подпись Зеленского для того, чтобы эта процессуальная очистка была проведена. Но он не ставит эту подпись, тем самым блокируя дальнейший обмен, такой нужный и острый на сегодняшний момент.

Это нынешняя Украина, их нынешние шаги. Они не хотят и не делают ничего. Сейчас вопрос по обменам решается одной подписью Зеленского. Всё остальное подготовлено, проработано на минской площадке», – сказал Денис Пушилин.