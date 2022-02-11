Денис Пушилин заявил, что приверженность Республики Минским соглашениям не препятствует развитию отношений с Россией

В ходе пресс-конференции была поднята тема внешней политики Донецкой Народной Республики. Главе ДНР Денису Пушилину задали вопрос: «Чего вы хотите? Быть частью России? Остаться независимым Донбассом? Или, в соответствии с Минскими соглашениями, быть частью Украины?».

«У нас утверждена Концепция внешней политики, и там сказано, что мы выстраиваем государство как полноценного члена международного сообщества, это про независимость. Что касается устремления наших граждан – они хотят быть как можно ближе к России. Настолько, насколько это возможно. Что же касается наших обязательств – да, у нас есть еще и Минские соглашения. Мы крайне инициативны, наши переговорщики подготовили массу документов, предложений. Одна из последних дорожных карт лежит с 2020 года, и Украина должна на нее отреагировать», – рассказал Денис Пушилин.

Глава государства отметил, что приверженность Республики Минским соглашениям не препятствует развитию отношений с Россией.

«Мы не можем просто ждать, пока Украина пойдет на военный способ или же через сколько-то лет она выполнит взятые на себя обязательства. Мы не имеем права ждать. Поэтому, используя те же Минские соглашения и пункт о трансграничном сотрудничестве, мы взаимодействуем сейчас с Россией», – заявил Денис Пушилин.

Глава Республики уточнил, что экономическая ситуация в ДНР улучшается именно благодаря поддержке со стороны России. «Особенно после указа Президента Российской Федерации о допуске нашей продукции на тендерные площадки. Это все о развитии нашей экономики, но это в рамках минской площадки, поэтому здесь нужно опираться на те возможности, которые есть», – добавил он.

Лидер страны отметил, что «мяч на стороне Украины», но в большей степени на стороне стран-гарантов – Франции и Германии, которые имеют возможность «надавить на Украину, чтобы она выполнила взятые на себя обязательства, но по какой-то причине этого не делают».