Денис Пушилин заявил, что решение о введении российских войск для защиты населения Донбасса должно быть принято самой Россией

«Видит ли лидер государства условия, при которых российские войска могли бы зайти на территорию Республик Донбасса?» – такой вопрос поступил в онлайн-формате от британской телевизионной корпорации ITV на пресс-конференцию Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

«С одной стороны, есть та ситуация, которую мы видим на линии соприкосновения. Она накалена до предела. Сейчас мы рассмотрим один из вариантов: Украина переходит в наступление и начинает использовать все оружие, которое у нее было, и плюс то оружие, которое завозилось на территорию Украины и продолжает завозиться якобы для защиты. И оно начинает использоваться против гражданского населения. Против городов и районов Донбасса. Конечно же, мы и наши военнослужащие сделаем все возможное, чтобы защитить своими силами наших граждан. Хватит этих сил или нет? Непонятно. В таких ситуациях очень трудно давать прогнозы. Есть наши желания, но не хотелось бы желаемое выдавать за действительное.

Я не исключаю, что, если будет развязано полномасштабное наступление, если будут уничтожаться населенные пункты, гражданское население, Россия может принять такие шаги. И если такое решение будет принято, то оно должно быть принято самой Россией. Я бы такого не исключал. С учетом даже того, что на территории Донбасса проживает уже более 700 тысяч граждан Российской Федерации», – сказал Денис Пушилин.