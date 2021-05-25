Депутат Дмитрий Огилец посетил торжественное мероприятие в честь юбилея школы-интерната №27 города Докучаевска

Во вторник, 25 мая, в Государственном образовательном учреждении «Докучаевская специальная школа-интернат №27» прошло торжественное мероприятие по случаю его 50-летнего юбилея. Воспитанников и сотрудников учреждения поздравил депутат Народного Совета ДНР Дмитрий Огилец.

В ходе мероприятия Дмитрий Огилец зачитал поздравительный адрес от Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки руководителю Докучаевской специальной школы-интерната № 27 Елене Добрянской.

«Уважаемая Елена Сергеевна!

Поздравляю Вас и в Вашем лице весь преподавательский состав, учащихся и выпускников Докучаевской специальной школы-интерната №27 с юбилеем – 50-летием учебного заведения!

История школы – это история доброты, милосердия, любви к детям и веры в будущее, которое непременно будет светлым.

На протяжении десятилетий педагоги школы учили своих воспитанников любви к Родине, труду, делали из них настоящих людей, ценных и важных членов нашего общества.

Убеждён, что сегодня, в день юбилея школы Вы получаете поздравления от сотен своих учеников, которым вы дали дорогу в жизнь.

В этот праздничный день я желаю Вам успехов в нелегком преподавательском труде. Ведь Вы не просто передаёте ученикам знания – Вы формируете личности, вкладываете в своих воспитанников частичку души, благословляете их на победы и свершения, открываете двери во взрослую жизнь!

Пусть коллективу учебного заведения во всех начинаниях сопутствует удача, пусть все будут здоровы и счастливы, а Ваши воспитанники всегда помнят о вас – людях, ставших для них семьей, и о школе, ставшей для них домом!

С праздником!»

Парламентарий поделился с пресс-службой Народного Совета своими впечатлениями от мероприятия.

«Я искренне восхищён тем, как в нелёгкое для Республики время, порой оказываясь в сложных обстоятельствах, сотрудники ГОУ «Докучаевская специальная школа-интернат №27» – а в первую очередь, конечно, преподавательский состав – находят в себе силы и возможности работать и воспитывать наше подрастающее поколение. Тем более учитывая, что г. Докучаевск находится вблизи линии разграничения.

Считаю, что образовательным учреждениям подобного типа следует уделять особое внимание. Необходимо общаться с коллективами, узнавать о проблемах и оказывать максимальное содействие в их разрешении.

Стоит отметить, что депутаты Народного Совета посещают данное учебное заведение не впервые. По мере возможности стараемся помогать, и не всегда это подарки материального плана, например, такие, как спортивный инвентарь, книги для библиотеки, саженцы цветов для детского кружка по растениеводству или установка новых окон в здании школы-интерната. Много положительных эмоций дарят детям организованные парламентариями выездные мероприятия в цирк, театры или музеи. А это самое главное.

Конечно же, на этом мы не планируем останавливаться, и намерены продолжать оказывать посильную помощь этому замечательному и в некотором роде уникальному образовательному учреждению, помогающему в социализации и адаптации детей с отклонениями в психофизическом развитии.

В заключение хотелось бы отметить, что чужих детей не бывает. Все они наши», − добавил парламентарий.