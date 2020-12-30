Депутат Народного Совета Игорь Пашков оказал помощь медицинскому учреждению в Моспино

Сегодня, 30 декабря, депутат Народного Совета Игорь Пашков передал КУ «Городская больница № 12 г. Донецка» медицинский прикроватный многофункциональный монитор и прибор кислородного концентратора.

С просьбой оказать содействие в покупке такого оборудования к депутату обратился главврач больницы. По инициативе депутата и при поддержке благотворителей необходимое оборудование было приобретено.

«Без преувеличения врачи – это герои нашего времени. Я благодарен всем медицинским работникам за их тяжёлый труд, самоотдачу и стойкость. Также хочу сказать слова благодарности компании ООО MOSTEK и ФЛП «Пахомов В. А.» что в этой непростой ситуации не остались в стороне и в силу своих возможностей помогли нашим медикам», – сказал Игорь Пашков.

В ходе визита парламентарий поблагодарил врачей, медсестёр и весь медицинский персонал за нелёгкий труд и верность делу. А также поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством.