Депутат Народного Совета принял участие в заседании-вебинаре Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

В пятницу, 23 июля, в Ростовской Региональной общественной приемной политической партии «Единая Россия» прошло заседание-вебинар Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. В мероприятии принял участие депутат Народного Совета ДНР Сергей Прокопенко.

В заседании-вебинаре с активом партии «Единая Россия» приняли участие первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, депутаты Государственной Думы Российской Федерации фракции «Единая Россия», депутаты всех регионов России, волонтёры.

Сергей Лавров на площадке «Единой России» провел вебинар «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы». Глава МИД РФ рассказал об основных направлениях международной политики, которые имеют прямое влияние на обстановку в России.