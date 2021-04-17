Депутат Наталья Чекарева помогла в озеленении детского учреждения в Тельманово

В субботу, 17 апреля, депутат Наталья Чекарева приняла участие в озеленении яслей-сада «Катюша» В Тельманово.

В комментарии пресс-службе парламентарий рассказала:

«Однажды на встрече с трудовым коллективом ясли-сада «Катюша» в поселке городского типа я узнала, что в результате боевых действий 2014-2015 годов пострадала большая часть деревьев и кустарников, находящихся на территории учреждения. Приобрела в Донецком «Ботаническом саду» саженцы и передала для высадки на территории ясли-сада молодые деревца клена грузинского, спиреи Биллиарды, сирени».

Сотрудники дошкольного учреждения вместе с воспитанниками высадили растения.