Депутаты приняли участие в сходе граждан Куйбышевского района города Донецка

Во вторник, 9 марта, на территории МОУ «Школа № 60 города Донецка» состоялся сход граждан. В мероприятии участвовали депутаты Народного Совета ДНР Наталья Волкова и Ринат Билялов, представители районной администрации, жилищно-коммунальных предприятий Куйбышевского района, а также сотрудники Куйбышевского РО ДГУ МВД ДНР.

Парламентарии приняли активное участие в обсуждении значимых для жителей микрорайона вопросов. Наталья Волкова отметила, что в ходе встречи были определены наиболее важные и актуальные из них, касающиеся восстановления жилья и инфраструктуры района, работы жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения.

«Подобные мероприятия всегда дают хороший результат и помогают снятию социальной напряженности, так как дают возможность на месте оценивать проблематику, с которой сталкиваются граждане, и оперативно предпринимать шаги к её разрешению», – поделилась с пресс-службой Народного Совета депутат.

«Ни одно обращение, озвученное гражданами на сходе, не останется без внимания», – подчеркнула Наталья Волкова.