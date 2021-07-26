Депутат Олег Онопко о законопроекте «Об осуждении украинских национальных квазигосударственных образований и запрете пропаганды их символики»

30 июня депутаты Народного Совета зарегистрировали проект закона «Об осуждении украинских национальных квазигосударственных образований и запрете пропаганды их символики».

Проект закона инициирован и разработан депутатами Мирославом Руденко и Олегом Онопко.

«На сегодняшний день Донецкая Народная Республика противостоит Украине не только в военным, но и в идеологическом, ценностном и ментальном плане. В основе украинской государственности лежит фашистская по своей сути идеология украинского национализма. В основе нашей – русское самосознание, региональный и общероссийский патриотизм.

Первые попытки искусственно оторвать Русский Донбасс от России были сделаны в 1917 году, когда Украинская Народная Республика самовольно провозгласила свою власть над нашими землями и начала политику насильственной украинизации русского народа. Этого же курса придерживалась и Украинская держава Павла Скоропадского, и Западно-Украинская Народная Республика, которая проводила аналогичную политику по отношению к русским Галиции и Волыни.

В полной мере преступная антирусская и фашистская политика украинских националистов проявилась в 1941 году, когда во Львове была провозглашена ещё одна Украинская держава – фактически нацистский протекторат.

Всё это были украинские национальные квазигосударственные образования, марионетки западных государств, осуществлявшие геноцид русского народа на подконтрольных им территориях.

И если на Украине их история и лидеры прославляются, то для нас, русских Донбасса, они преступны и требуют консолидированного общественного осуждения.

Именно с этой целью, а также для запрета пропаганды символики украинских национальных квазигосударственных образований разработан наш законопроект. Убежден, что он станет органичной частью государственной исторической политики Донецкой Народной Республики», – сказал Олег Онопко.