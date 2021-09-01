Депутат Роман Лепа об экологической экспертизе (видео)

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Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Роман Лепа в эфире программы «Парламентский Вестник» рассказал о нормах Закона ДНР «Об экологической экспертизе».

«Закон об экологической экспертизе, который был принят 6 августа, направлен на соблюдение права граждан Донецкой Народной Республики жить в чистой окружающей среде. Цель этого Закона сводится к проверке соответствия документации объекта, который подлежит экспертизе, и дальнейшей деятельности, связанной с ним, требованиям экологической безопасности. Эта оценка осуществляется на этапе проектирования и строительства объекта. Экологическая экспертиза представляет собой комплекс сложных проверочных мероприятий», – сказал Роман Лепа.

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