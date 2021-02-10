Депутат Роман Лепа провёл рабочую встречу на флагмане машиностроения Республики – ЯМЗ

Во вторник, 9 февраля, депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Роман Лепа посетил ООО «НПО “Ясиноватский машиностроительный завод”». Вместе с руководством предприятия он обсудил текущие проблемы заводчан и сложности, с которыми приходится сегодня сталкиваться коллективу.

«Тоннелепроходческая и горнопроходческая техника Ясиноватского машиностроительного завода была и остается предметом особой гордости дончан ещё со времен СССР, а сегодня — Республики в целом. Применение данного комплекса для сооружения тоннелей позволяет повысить скорость проходки и значительно снизить трудозатраты, стоимость строительства тоннелей.

При этом для обслуживания такой машины требуется всего шесть специалистов. А цена комплекса, в сравнении с импортными аналогами, более чем конкурентоспособная», – отметил парламентарий.

Руководитель предприятия Владимир Трубчанин и технический директор предприятия Сергей Конопля показали депутату образец экспортной продукции завода – тоннелепроходческий модернизированный комплекс КТ-5,6Д2, подробно рассказали об особенностях его проектирования, производства и эксплуатации.

В ходе рабочей встречи Роман Лепа обсудил с руководством завода не только проблемы заводчан, а и системные вопросы, которые стоят перед машиностроительной отраслью в целом. Здесь и отсутствие действенного государственного продвижения отечественного товаропроизводителя на внешние рынки, и отсутствие налоговых льгот и кредитных преференций для предприятий машиностроительной отрасли Республики.

В процессе обсуждения к числу проблемных аспектов были отнесены: отсутствие комплексной системы государственного планирования экономики; встраивания машиностроительных предприятий в систему государственного заказа, например, для обеспечения необходимой качественной и безопасной горнопроходческой техникой отечественных шахт; отсутствие единой государственной системы межзаводской кооперации предприятий машиностроения.

Решение перечисленных проблем сегодня возможно, особенно при наличии в распоряжении Республики сильной научной, образовательной базы, развитой инфраструктуры.

Депутат Народного Совета Роман Лепа так оценил итоги визита на предприятие:

«Коллектив Ясиноватского машзавода в очередной раз подтвердил высокий потенциал республиканских машиностроителей: они способны выпускать качественную и востребованную продукцию. Однако для восстановления былой славы Донбасса как экономического сердца России нам необходимо сделать ряд принципиальных и действенных шагов по постановке нашей экономики на плановые рельсы, обеспечить наших промышленников полной загрузкой, что должно стать основой для обеспечения роста благосостояния граждан и экономики Республики в целом».

Добавим, что тоннелепроходческий модернизированный комплекс КТ-5,6Д2, изготовленный на ООО «НПО “Ясиноватский машиностроительный завод”», предназначен для механизированного сооружения горизонтальных тоннелей наружным диаметром 5,5 м. Ранее он уже эксплуатировался при строительстве метро Москвы и Новосибирска, а также для строительства научно-исследовательских тоннелей и гидроаккумуляторных сооружений в России и на Украине.