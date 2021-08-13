Депутат Роман Лепа в эфире радио «Республика» рассказал о механизмах голосования на предстоящих выборах в Госдуму РФ (видео)

Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Роман Лепа в эфире радио «Республика» ответил на вопросы о предстоящих выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и рассказал о возможности жителей ДНР принять участие в голосовании.

«Почти 300 000 граждан России, проживающих в Донецкой Народной Республике, могут на законных основаниях реализовать своё конституционное избирательное право и проголосовать на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Граждане Российской Федерации, проживающие в республиках Донбасса, смогут проголосовать как очно, на избирательных пунктах в Ростовской области, так и через Единый портал государственных услуг. Согласно Постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, участие в голосовании могут принять граждане РФ, которые не зарегистрированы по месту жительства в России, получили гражданство в упрощённом порядке, подтвердили учётную запись и указали номер мобильного телефона и (или) адрес электронной почты на «Госуслугах», а также достигли совершеннолетия», – отметил Роман Лепа.

Депутат рассказал о процедуре голосования для граждан РФ, проживающих в Донецкой Народной Республике, а также подчеркнул, что участие жителей ДНР в выборах крайне важно для дальнейшей интеграции Донецкой Народной Республики в Российскую Федерацию, призвал всех проявить активную гражданскую позицию и принять участие в голосовании.

«Также хочу добавить, что подтверждение личности, ввод кодов, получение их на электронную почту или через смс — это не более сложная процедура, чем использование, например, сервиса «Личный кабинет» нашего Центрального Республиканского Банка, которая уже хорошо знакома нашим гражданам. Рекомендую всем воспользоваться такой возможностью и принять осознанное решение при голосовании на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, чтобы от такого решения наша жизнь стала лучше», – сказал Роман Лепа.