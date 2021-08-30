Депутат Юлия Крюкова о выборах в Госдуму РФ

Депутат Народного Совета, председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова в комментарии сайту «ДНР-онлайн» призвала жителей Республики, имеющих российское гражданство, принять участите в выборах в Государственную Думу Российской Федерации и рассказала о том, как это сделать.

«Проголосовать можно не выезжая в Россию. Нужно, не откладывая до сентября, подать соответствующее заявление на голосование через портал «Госуслуги» в сети интернет. Дистанционное голосование на выборах в Государственную Думу Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики будет проходить 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, граждане РФ, проживающие на территории ДНР и на момент выборов не зарегистрировавшиеся по каким-либо причинам на портале «Госуслуги», могут проголосовать в очном режиме на избирательных пунктах в Ростовской области, где будут созданы специальные участки для жителей республик. Вы можете обратиться в информационный центр, работающий в вашем районе, и записаться для бесплатной поездки на автобусе к избирательному пункту», – рассказала Юлия Крюкова.

Депутат добавила, что каждый гражданин России должен принять участие в выборах.

«Мы уже семь лет идём в Россию. Мы прошли непростой путь, политый кровью, наполненный лишениями, болью утрат и разочарований. Но сегодня у нас появился шанс полностью и основательно обозначить позицию Донбасса в формировании политической повестки Российской Федерации. Нас много. И если каждый из нас придёт на выборы, наш голос будет услышан. Мы смогли отстоять свое право на самоопределение, когда против нас были артиллерия и военная авиация. Сегодня для нас возможность голосования не только право – это долг. Это необходимость проявить решительность хотя бы в память о тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы стали частью политической повестки России», – сказала Юлия Крюкова.