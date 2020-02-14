Депутатскую присягу на верность народу Донецкой Народной Республики приняли Инна Лаевская и Александр Прилуцкий

Сегодня, 7 февраля, в Доме Правительства перед принятием повестки пленарного заседания весенней сессии Народного Совета ДНР II созыва состоялась торжественная церемония принятия присяги депутатами Народного Совета ДНР II созыва Инной Лаевской и Александром Прилуцким.

И. о. председателя Центральной избирательной комиссии Владимир Высоцкий озвучил Постановление ЦИК «О замещении вакантного депутатского мандата».

«На основании положений статьи 20 Закона ДНР «О выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики», статьи 8 Закона ДНР «О статусе депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики», с учётом положений Постановления Народного Совета «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва от фракции «Общественное движение «Свободный Донбасс» в Народном Совете ДНР» Цыплакова Сергея Геннадьевича», Центральная избирательная комиссия постановляет: мандат депутата Народного Совета Цыплакова Сергея Геннадьевича передать кандидату из республиканского списка кандидатов в депутаты Народного Совета от общественного движения «Свободный Донбасс» на выборах депутатов Народного Совета Лаевской Инне Валерьевне.

Также, с учётом положений Постановления Народного Совета «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва от фракции «Общественное движение «Донецкая Республика» в Народном Совете ДНР» Бабенко Оксаны Александровны», Центральная избирательная комиссия постановляет: мандат депутата Народного Совета Бабенко Оксаны Александровны передать кандидату из республиканского списка кандидатов в депутаты Народного Совета от общественного движения «Донецкая Республика» на выборах депутатов Народного Совета Прилуцкому Александру Сергеевичу», – сообщил он.

Инна Лаевская и Александр Прилуцкий зачитали текст присяги.

«Торжественно клянусь:

Соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики;

Честно и добросовестно выполнять свои обязанности перед народом;

Руководствоваться принципами высокой нравственности и морали;

Стоять на страже интересов народа, благополучия граждан и суверенитета Донецкой Народной Республики;

С достоинством и честью выполнять свой депутатский долг», – процитировали они.

Напомним, церемония принятия присяги утверждена Постановлением Народного Совета от 28 ноября 2014 года.