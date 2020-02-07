Депутатскую присягу на верность народу Донецкой Народной Республики приняли Лариса Ювко и Михаил Рымарь

Сегодня, 7 февраля, в Доме Правительства перед принятием повестки первого пленарного заседания весенней сессии Народного Совета ДНР II созыва состоялась торжественная церемония принятия присяги депутатами Народного Совета ДНР II созыва Ларисой Ювко и Михаилом Рымарем.

И. о. председателя Центральной избирательной комиссии Владимир Высоцкий озвучил Постановление ЦИК «О замещении вакантного депутатского мандата».

«На основании положений статьи 20 Закона ДНР «О выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики», статьи 8 Закона ДНР «О статусе депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики», с учётом положений Постановления Народного Совета «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва от фракции «Общественное движение “Свободный Донбасс” Орлова Евгения Вячеславовича», Центральная избирательная комиссия постановляет: мандат депутата Народного Совета Орлова Евгения Вячеславовича передать кандидату из республиканского списка кандидатов в депутаты Народного Совета от общественного движения «Свободный Донбасс» на выборах депутатов Народного Совета Рымарю Михаилу Анатольевичу.

Также, с учётом положений Постановления Народного Совета «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва от фракции «Общественное движение “Донецкая Республика” Кадырова Германа Рустемовича», Центральная избирательная комиссия постановляет: мандат депутата Народного Совета Кадырова Германа Рустемовича передать кандидату из республиканского списка кандидатов в депутаты Народного Совета от общественного движения «Донецкая Республика» на выборах депутатов Народного Совета Ювко Ларисе Александровне», – сообщил он.

Михаил Рымарь и Лариса Ювко зачитали текст присяги.

«Торжественно клянусь:

Соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики;

Честно и добросовестно выполнять свои обязанности перед народом;

Руководствоваться принципами высокой нравственности и морали;

Стоять на страже интересов народа, благополучия граждан и суверенитета Донецкой Народной Республики;

С достоинством и честью выполнять свой депутатский долг», – процитировали они.

Напомним, церемония принятия присяги утверждена Постановлением Народного Совета от 28 ноября 2014 года.