Депутаты из Краснодарского края приняли участие в обсуждении вопросов в сфере развития АПК Республики

Во вторник, 18 февраля, состоялось заседание рабочей группы Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, в котором приняла участие делегация из Краснодарского края Российской Федерации. Организаторами визита краснодарских депутатов выступил Русский центр.

В заседании приняли участие представители Правительства, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Государственного комитета по земельным ресурсам и Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства.

Председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Палате молодых законодателей Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию, депутат муниципального образования Белореченского района Сергей Урайкин поблагодарил за возможность ознакомиться с работой предприятий ДНР.

«Мы сегодня посетили ряд сельскохозяйственных предприятий. В частности, промышленную кролеферму «ДонКрол» и коммунальное предприятие «Макеевский комбинат детского питания “Река молока”». Хотелось бы, чтобы они наращивали свои объёмы производства при поддержке государства или чтобы их продукция входила в ваши муниципальные объекты по доступным ценам. Отдельно хочу выразить восхищение предприятием «Река молока» и хозяйственным подходом, который мы увидели на нём.

Мы хотели бы взять этот опыт на вооружение. Президент Российской Федерации поставил задачу, дать детям максимально качественный продукт. Большое спасибо за то, что приглашаете нас, что мы можем выстраивать совместную работу и обмениваться опытом», – сказал гость из Российской Федерации.

К благодарностям коллеги присоединился председатель Комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий, депутат Совета муниципального образования Ахтырское городское поселение Абинского района Краснодарского края Сергей Фетисов.

«Спасибо за ваше гостеприимство, сегодня мы увидели прекрасно организованное производство. Я был бы рад, если бы такое предприятие было в моём населённом пункте. Уверен, что мы сможем наладить сотрудничество и обмен опытом в этом направлении», – подчеркнул он.

Министр агропромышленной политики и продовольствия Артём Крамаренко в свою очередь выразил уверенность в успешном развитии партнёрских отношений с Краснодарским краем и другими субъектами Российской Федерации.

«Благодарю вас за высокую оценку работы наших предприятий. Сельское хозяйство в Республике испытывает определённые трудности. Прежде всего обусловленные тем, что наше государство по-прежнему находится в экономической блокаде со стороны Украины, а самое главное –продолжаются обстрелы наших территорий. Но, несмотря на это, мы продолжаем развивать нашу сельскохозяйственную промышленность. И тем ценнее ваша оценка наших трудов.

На данный момент Народный Совет при нашем участии и при участии других заинтересованных министерств и ведомств работает над проектом Земельного кодекса ДНР, принятие которого позволит решить многие проблемы, существующие в отрасли.

Уверен, что в дальнейшем нас ждёт плодотворное сотрудничество, ведь Краснодарский край по праву считается одним из лидирующих регионов Российской Федерации в сфере сельского хозяйства. Мы многому можем научиться у вас», – отметил министр.

Также в ходе заседания была продолжена работа над проектом Земельного кодекса. В частности, парламентарии и гости обсудили вопросы предоставления земельных участков в собственность и безвозмездное пользование, а также регламент переоформления документов, подтверждающих права пользования.

Председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Алексей Шебалков выразил позицию своего ведомства по вышеуказанным вопросам.

«Проектом Земельного кодекса предусмотрены процедуры образования земельных участков, разработки проектов межевания, присвоения кадастровых номеров. При формировании отечественного земельного законодательства следует учесть, что переоформление документов, подтверждающих права постоянного, то есть бессрочного, пользования государственными лесохозяйственными предприятиями, потребует значительного времени и материальных средств со стороны постоянных лесопользователей – государственных лесохозяйственных предприятий. Это может вызвать дисбаланс в экономике предприятий, которые в настоящее время находятся в режиме максимальной экономии средств.

Кроме того, материалы лесоустройства – это единственный документ, подтверждающий право пользования землёй государственными лесохозяйственными предприятиями», – сообщил представитель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства.

Со своей стороны председатель Государственного комитета по земельным ресурсам Наталья Сигитова подчеркнула, что при внедрении инновационных норм земельного законодательства следует учитывать специфику нашей территории.

«При разработке земельного законодательства мы должны сохранить баланс прав и обязанностей землепользователей и землевладельцев Республики.

На сегодняшний день работы по лесоустройству, разработке лесных и лесохозяйственных регламентов могут быть выполнены исключительно при государственной финансовой поддержке.

В связи с этим предлагаю профильному комитету рассмотреть возможность в переходных положениях проекта Земельного кодекса указать, что до получения в установленном порядке правоустанавливающих документов на право пользования землей, документами, подтверждающими это право, могут быть либо материалы лесоустройства, либо проекты землеустройства, либо техническая документация по инвентаризации земельных участков», – предложила докладчик.

Председатель Комитета Валерий Скороходов подвёл итоги дискуссии, отметив, что для дальнейшей работы над проектом Земельного кодекса парламентариям нужно подробнее изучить нормативное правовое регулирование предоставления земельных участков.

«Бесплатное предоставление предполагает передачу земельного участка в собственность, то есть получатель участка становится собственником земли, которая достается ему бесплатно. При этом безвозмездное пользование предполагает временное пользование землей без взимания платы, другими словами получатель земли становится землепользователем, а не собственником. Данные правоотношения будут урегулированы именно Земельным кодексом. Разработка отдельного, специального закона о предоставлении земельных участков не входит в планы законопроектной работы Комитета», – резюмировал депутат.