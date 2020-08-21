Депутаты начали работу над законодательным регулированием обращения с пестицидами и агрохимикатами

В пятницу, 21 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, посвящённое обсуждению проекта закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

На мероприятии присутствовали представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Председатель Комитета Валерий Скороходов рассказал о законотворческой инициативе в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами.

«Комитет подготовил законопроект, который охватывает вопросы регулирования отношений между органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, участвующими в обороте пестицидов и агрохимикатов.

Сегодня мы обсудили отдельные нормы данного проекта закона и рассмотрели заключения Верховного Суда, Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции. В целом законопроект оценён положительно, но также поступили замечания и предложения. В частности, доработки требуют нормы, касающиеся распределения полномочий в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами. Кроме того, были предложены несколько технических правок.

Добавлю, что для безопасности окружающей среды и здоровья человека важно, чтобы применялись лишь проверенные вещества с установленными правилами использования. Пестициды защищают сельскохозяйственные культуры от болезней и вредителей, снижая риски производства и стоимость продуктов.

Тем не менее не стоит забывать и о негативной стороне – об опасности, которую в себе таят данные вещества. Сегодня каждая страна сама избирает стратегию контроля за пестицидами. Например, в России не допускается оборот веществ, которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. В указанном каталоге для каждого из разрешённых пестицидов прописан регламент его применения. Учитывая данный опыт, мы также стремимся разработать правовой механизм для защиты населения Республики», – сказал депутат.

По итогам обсуждения было принято решение продолжить работу над законопроектом с учётом поступивших замечаний и предложений.