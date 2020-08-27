Депутаты наградили победителей футбольного турнира среди предприятий ГП «Макеевуголь» (видео)

В среду, 26 августа, состоялся финал 11-го переходящего Кубка по футболу, посвящённого памяти В. И. Кузяры, среди трудовых коллективов ГП «Макеевуголь». Депутаты Народного Совета Владимир Чекун, Максим Паршин и Максим Кныш приняли участие в церемонии награждения.

Турнир памяти В. И. Кузяры проводится в Донецкой Народной Республике ежегодно накануне Дня шахтёра. Организатором мероприятия выступила Макеевская территориальная профсоюзная организация профсоюза работников угольной промышленности, при поддержке Федерации профсоюзов ДНР.

В этом году кубок турнира достался команде шахты «Холодная балка», которая стала лучшей среди коллективов ГП «Макеевуголь». Победители турнира также получили ценные подарки и денежные призы.

В церемонии награждения приняли участие депутаты Народного Совета, министр угля и энергетики Донецкой Народной Республики Руслан Дубовский, глава администрации города Макеевки Сергей Голощапов и другие официальные лица.

Во время общения с прессой депутат Народного Совета, председатель Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Владимир Чекун отметил важность развития любительского спорта на предприятиях Республики.

«Я рад, что на предприятии «Макеевуголь» поддерживают стремления трудящихся к достижению спортивных побед. Эти традиции очень важны для развития спорта в Республике, для воспитания здорового и сильного поколения. Сегодняшний турнир показал, что наши угольщики не только профессионалы, труженики, патриоты, но и люди с активной жизненной, спортивной позицией. Это настоящие чемпионы», – сказал Владимир Чекун.

Депутаты поздравили всех участников с наступающим Днём шахтёра и поблагодарили их за яркое спортивное зрелище.