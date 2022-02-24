Депутаты Народного Совета ДНР отправились защищать Родину на передовой (фото, видео, обновляется)

В четверг, 24 февраля, депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики, их помощники, а также сотрудники Аппарата Народного Совета мужского пола добровольно собрались у здания парламента и под руководством Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки отправились в специальные пункты для мобилизации.

Перед отправлением в мобилизационные пункты Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка обратился к собравшимся.

«Мы всегда говорили о том, что когда придёт время, депутаты Народного Совета станут в строй. И это время настало. Все мы понимаем обстановку и готовы исполнять указ Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина», – заявил Председатель Народного Совета ДНР.

После поимённой переклички все присутствующие отправились в мобилизационные пункты, где им был проведён инструктаж и выдано обмундирование.

«На данный момент происходит освободительное движение. Защита Родины – наш долг», – сказал в личной беседе председатель Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Виталий Кравец.

«Долг каждого мужчины – защитить свою Родину, свою семью. Это наша святая обязанность», – сказал в личной беседе заместитель председателя Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Ярослав Аника.

«Готовы выполнить приказ», – сказал в личной беседе председатель Комитета Народного Совета по транспорту и связи Александр Бондаренко.

«В первую очередь я гражданин Донецкой Народной Республики, а уже во вторую – депутат. Пришло время, когда от каждого из нас зависит судьба нашего государства», – сказал в личной беседе секретарь Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Онопко.

«В эти самые дни пишется новая история не только Донбасса, но и всего Русского мира. Когда весь народ Донбасса снова объединяется, берёт в руки оружие и идёт отстаивать свою свободу, ценности и право на мирную жизнь, я просто не мог оставаться в стороне», – сказал в личной беседе член Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре Владислав Русанов.

«Сегодня я наравне со всеми мужчинами нашего государства прибыл в один из мобилизационных пунктов Донецка. В этот момент все мы обязаны объединить усилия, чтобы наконец прекратить вооружённую агрессию против мирных жителей Донбасса», – сказал в личной беседе секретарь Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Евгений Гриценко.