Депутаты Народного Совета наградили призёров II Республиканского конкурса бизнес-проектов

В четверг, 10 декабря, на базе экономического факультета Донецкого национального университета состоялось пленарное заседание и награждение финалистов II Республиканского конкурса бизнес-проектов с международным участием «Инвестиционно-ориентированные векторы развития региона».

В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета Ирина Дианова, Марина Жейнова и Кирилл Макаров, а также представители профильных министерств и ведомств.

Всего на конкурс было подано 36 проектов в категориях «Бизнес-проекты инвестиционно-инновационного развития предприятия и региона» и «Социальные проекты». Участники – студенты четырёх высших учебных заведений Республики и одного российского вуза. Тематика бизнес-идей охватывает различные сферы и направления экономической деятельности − от инновационных разработок в IT-сфере до проектов, направленных на решение экологических проблем.

В комментарии представителям СМИ депутат Марина Жейнова отметила важность подобных мероприятий для поддержки молодого поколения и выявления перспективных идей.

«Я очень рада, что являюсь выпускницей Донецкого национального университета, это моя alma mater, именно здесь я получала первое высшее образование.

Сегодня мы проводим уже второй конкурс бизнес-проектов, и если в прошлом году от Народного Совета было только две номинации, то на этот раз грамоты получат победители в восьми номинациях.

Этот конкурс очень важен, поскольку участники могут реализовать себя не только в теории, но и получить практические навыки для реализации своих идей.

Так, в жюри есть представители различных министерств и ведомств, руководители предприятий. И по итогам конкурса призёры смогут рассчитывать на трудоустройство в ведущие компании и ведомства, как это было в прошлом году. Я надеюсь, что и на этот раз лучшие студенты смогут зарекомендовать себя и получить своё первое рабочее место», − рассказала парламентарий.

По результатам конкурса Ирина Дианова и Марина Жейнова вручили грамоты призёрам конкурса в восьми номинациях: «За лучшую формулировку целостной концепции исследуемой проблемы», «За высокий социальный эффект от проектных предложений», «За логичность построения работы и обоснованность сформулированных выводов», «За практическую значимость результатов исследования», «За практическую ценность рекомендаций и предложений», «За применение наиболее оригинальной методики исследования», «За высокую оригинальность собственной экономической постановки задачи» и «За аргументированность и реальность разработок и предложений».

Кроме того, в режиме видеоконференции в мероприятии приняла участие директор консалтингового агентства «Грант» (г. Воронеж, Российская Федерация) Ася Алексеенко. Авторы двух бизнес-идей получат от предприятия финансирование на их реализацию. Ася Алексеенко отметила, что на сегодня также есть возможность представить данные проекты инвесторам из Германии, заинтересованным в таких творческих инициативах.

Так, наивысшую оценку получили проект по развитию в ДНР аквапоники – комбинированного метода выращивание рыб и растений совместно в рециркуляционной экосистеме, а также предложение по созданию организации, предоставляющей услуги IT-аутсорсинга.