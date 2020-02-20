Депутаты Народного Совета обсудили с общественниками вопросы паспортизации жителей прифронтовых районов ДНР

В среду, 19 февраля, в рамках работы Общественного штаба по прифронтовым районам при общественном движении «Донецкая Республика» состоялась рабочая встреча по вопросам паспортизации жителей прифронтовых районов Республики.

В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета Александр Банах, Евгений Гриценко, Юлия Крюкова, Светлана Куманова, Юрий Покинтелица, Анастасия Селиванова и представители Общественного штаба.

Итоги обсуждений в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл Юрий Покинтелица.

«В условиях продолжающихся военных действий жители прифронтовых населённых пунктов Донецкой Народной Республики как никто другой нуждаются в помощи и содействии. В частности, нередко у граждан, проживающих в непосредственной близости к линии соприкосновения, возникают сложности с оформлением паспортов Российской Федерации, связанные как с материальными трудностями, так и с недостаточной информированностью о процедуре.

Хотелось бы напомнить, что в Республике создан специальный благотворительный фонд, оказывающий материальную помощь по уплате госпошлины для получения гражданства РФ жителям прифронтовых районов, пострадавшим от военных действий. Со своей стороны депутаты Народного Совета в ходе личных приёмов граждан продолжают оказывать консультативную помощь и предоставлять гражданам все необходимые разъяснения по данному вопросу. Такая работа будет проводиться и в дальнейшем», − рассказал парламентарий.