Депутаты Народного Совета обсудили возможность разработки законопроекта, устанавливающего принципы исполнительного производства в ДНР

Сегодня, 3 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению вопросов законодательного регулирования исполнительного производства в ДНР.

Председатель Комитета Андрей Баевский в комментарии пресс-службе Народного Совета сообщил, что присутствующие продолжили обсуждение предложений касательно разработки проекта закона «Об исполнительном производстве», поступивших от Министерства юстиции ДНР.

«Актуальность такого проекта закона обусловлена необходимостью установления правовых основ для своевременного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и иных документов. Закрепление в законодательстве соответствующих норм обеспечит возможности для защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов физических лиц, юридических лиц, а также для исполнения обязательств по международным договорам Донецкой Народной Республики», – отметил депутат.

Андрей Баевский подробнее остановился на положениях, которые предлагается закрепить в разрабатываемом законопроекте.

«Прежде всего, должны быть установлены основные понятия, этапы исполнительного производства, а также порядок его возбуждения, приостановления, прекращения и окончания.

Кроме того, законопроектом будут чётко определены стороны и лица, которые могут быть участниками исполнительного производства, их права и обязанности, а также сроки исполнительного производства.

Особое внимание планируется уделить нормам, регламентирующим исполнительные действия и меры принудительного исполнения. Речь идёт, например, о введении временных ограничений на выезд должника за пределы Донецкой Народной Республики, наложении ареста на его имущество и иных ограничениях. Также рассматриваются предложения по установлению ответственности за нарушение законодательства Республики об исполнительном производстве», – рассказал председатель Комитета.

Парламентарий добавил, что обсуждение законодательных инициатив в сфере исполнительного производства будет продолжено на следующих заседаниях Комитета.