Депутаты Народного Совета передали гуманитарную помощь детям и работникам коммунальной сферы

В пятницу, 20 ноября, в рамках работы Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, депутат Юрий Покинтелица оказал содействие в обеспечении продуктовыми наборами жителей Новоазовского района.

Парламентарий рассказал пресс-службе Народного Совета, что гуманитарную помощь получили работники коммунальных предприятий района.

«Сотрудникам КП «Жилкомсервис» выдано 75 продуктовых наборов, остальные получили работники подразделения коммунального предприятия «Компания ʺВода Донбассаʺ».

Люди, которые обеспечивают бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения наших городов, в это сложное время особенно нуждаются в помощи. И мы продолжим её оказывать», – отметил Юрий Покинтелица.

Ранее, 19 ноября, депутат Юрий Сивоконенко передал гуманитарную помощь в виде медикаментов для детского отделения Республиканского травматологического центра.