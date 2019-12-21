Депутаты Народного Совета посетили предновогодние детские праздники

В пятницу, 20 декабря, в преддверии новогодних праздников депутаты Народного Совета ДНР посетили ряд мероприятий для детей.

В здании администрации Киевского района Донецка состоялся районный праздник для детей льготных категорий. Мероприятие посетил депутат Народного Совета Владимир Савелов.

«Несмотря на то, что наш район остаётся прифронтовым, наши дети имеют право на счастливое детство. Поэтому сегодня мы хотим, чтобы все они окунулись в сказку, сохраняя веру в добро и чудеса», – сказал парламентарий.

В преддверии Нового года дети военнослужащих ДНР посетили детский развлекательный центр «Акуна Матата», где для них было организовано праздничное представление и бесплатное посещение аттракционов. Мероприятие организовано общественным движением «Донецкая Республика» в рамках проекта «Герои».

С наступающим Новым годом детей поздравила депутат Народного Совета Клавдия Кульбацкая.

«В мероприятиях проекта «Герои» участвуют ребята, у которых родители либо служат в Народной милиции, либо погибли, сражаясь за ДНР. Для детей защитников нашей Родины хочется делать такие масштабные мероприятия постоянно. Благодаря их родителям мы живём и имеем возможность строить Республику», – отметила парламентарий.

В торгово-развлекательном центре «Донецк сити» в семейном центре развлечений «Фунтура» для учащихся государственного общеобразовательного учреждения «Амвросиевкая школа-интернат № 4» состоялось предновогоднее праздничное мероприятие. Более ста воспитанников школы-интерната посетили кинотеатр «Фунтура» и аттракционы центра.

С наступающими новогодними праздниками ребят поздравила депутат Народного Совета ДНР Оксана Сигидина.

«Мероприятие было организовано в рамках социальной поддержки детей, которые оказались без родительской опеки. Мы счастливы, что нам удалось подарить им незабываемые минуты радости и счастья.

Спасибо руководству и работникам торгово-развлекательного центра «Донецк сити» за весёлый праздник и отличное настроение, которое они создали для ребят», – сказала парламентарий.