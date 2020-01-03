Депутаты Народного Совета поздравили детей с новогодними и рождественскими праздниками

В период новогодних праздников в городах и районах Донецкой Народной Республики прошёл ряд мероприятий, активное участие в которых приняли депутаты Народного Совета ДНР.

30 декабря депутат Сергей Абуков привёз подарки детям, находящимся на стационарном лечении в детской больнице № 5 Будённовского района города Донецка.

«Нам хотелось, чтобы, несмотря на пребывание в больничных стенах, ребята хоть немного почувствовали приближение Нового года. Надеюсь, это станет для них одним из ярких и радостных воспоминаний», – отметил парламентарий.

Театрализованное представление, организованное для детей из многодетных и малообеспеченных семей Будённовского района города Донецка в коммунальном учреждении «Дом культуры имени А. С. Пушкина», посетила депутат Оксана Сигидина. Парламентарий вручила участникам праздника сладкие подарки и поздравила с приближающимися праздниками.

«Дорогие ребята, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все ваши заветные желания сбывались, дома было тепло и уютно. Будьте здоровыми, сильными, смелыми и весёлыми!» – сказала депутат.

Депутат Ирина Костенко вручила подарки воспитанникам муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 163 города Донецка», а также детям, находящимся на лечении в Республиканской клинической туберкулезной больнице и Республиканском клиническом центре нейрореабилитации.

В свою очередь депутат Сергей Тельных поздравил с новогодними праздниками пациентов городской детской больницы № 3 города Донецка, подопечных городского реабилитационного центра смешанного типа для инвалидов и детей-инвалидов «С надеждой на будущее» и Донецкого городского общества активных инвалидов «Донецкие зори». Также парламентарий вручил подарки участницам новогоднего турнира по футболу среди девочек, который состоялся на базе спортивного комплекса «Текстильщик».

Кроме того, депутат Александр Дяговец передал новогодние подарки детям работников коммунального предприятия «Прометей» администрации города Докучаевска.

«Новый год – праздник особенный, его ждут взрослые и дети, загадывают желания и верят в чудеса. Поздравляю всех присутствующих в зале, особенно наших маленьких горожан, с новогодними праздниками. Желаю мира, добра, благополучия в семьях и исполнения самых заветных желаний!» – отметил парламентарий.

Депутат Тамер Абду поздравил с наступающим Новым годом детей города Ждановки. Особое внимание парламентарий уделил ребятам из многодетных и малообеспеченных семей.