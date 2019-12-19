Депутаты Народного Совета приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Святого Николая

В четверг, 19 декабря, в городах и районах Донецкой Народной Республики состоялся ряд праздничных мероприятий, посвящённых Дню Святого Николая, участие в которых приняли депутаты Народного Совета ДНР.

В рамках работы Временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших в результате вооружённой агрессии Украины, в Республиканском детском кардиоревматологическом санатории «Горизонт» состоялась развлекательная программа. Содействие в организации мероприятия оказала заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева, депутаты Юрий Покинтелица и Мария Пирогова.

«День Святого Николая – один из самых чудесных праздников в году. В этот день мы все немного возвращаемся в детство. И сегодня мы не просто вручили сладкие подарки, но и подарили ребятам возможность поучаствовать в играх и продемонстрировать свои таланты», – прокомментировал Юрий Покинтелица.

Кроме того, в столице Республики состоялось праздничное мероприятие, участие в котором приняли воспитанники Шахтёрской школы-интерната. Депутат Кирилл Макаров поздравил детей с Днём Святого Николая и пожелал исполнения заветных желаний.

«Очень важна в наше время организация детского досуга. Это могут быть развлекательные программы, творческие, развивающие общий кругозор нашего подрастающего поколения. Хочется поблагодарить общественное движение «Донецкая Республика» за организацию сегодняшней встречи. Считаю, что такие мероприятия должны проводиться как можно чаще», – сказал Кирилл Макаров.

Депутат Ирина Костенко по случаю Дня Святого Николая вручила сладкие подарки воспитанникам муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 163 города Донецка».

По инициативе депутата Марии Богатовой и Министерства внутренних дел ДНР в Республиканском специализированном доме ребёнка состоялся утренник.

«В этот прекрасный праздник хочется пожелать всем детям мира, крепкого здоровья и как можно больше добрых людей на пути. Всегда очень приятно быть участником подобных мероприятий. Благодаря усилиям коллектива и воспитанников специализированного дома ребёнка сегодня удалось создать праздничную», – рассказала Мария Богатова.

При содействии депутата Александра Быкадорова учащиеся муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа № 77» посетили представление «Тот самый Щелкунчик» и торжественное открытие резиденции Деда Мороза в Донецкой государственной академической филармонии.

«На одной из встреч ко мне обратились жители посёлка Гольмовский с просьбой оказать содействие в организации поездки детей в Донецк на культурно-массовое мероприятие. И сегодня 27 детей отправились на замечательную программу «Тот самый Щелкунчик». Я уверен, что они весело и с пользой проведут День Святого Николая», – пояснил Александр Быкадоров.

Депутат Михаил Жуков оказал содействие в организации благотворительной акции, в рамках которой учащимся начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения «Краснопартизанская школа» города Ясиноватая были переданы игрушки и канцелярские наборы.