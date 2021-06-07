Депутаты Народного Совета продолжают работу в комитетах и комиссиях

Сегодня, 7 июня, состоялся ряд заседаний комитетов Народного Совета Донецкой Народной Республики, в ходе которых депутаты рассмотрели актуальные для Республики законопроекты.

Так, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Члены Комитета рассмотрели проект закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения». Работа депутатов над указанным законопроектом будет продолжена.