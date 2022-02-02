Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (02.02.2022)

В среду, 2 февраля, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменения в статью 35 Закона Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах».

Целью проекта закона является совершенствование законодательства в сфере деятельности профессиональных союзов, а также приведение Закона «О профессиональных союзах» в соответствие с Гражданским кодексом ДНР.

На очередном заседании Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству парламентарии обсудили проект закона «О службе в уголовно-исполнительной системе Донецкой Народной Республики».

Данный проект закона разработан в целях регулирования на территории Донецкой Народной Республики правоотношений, связанных с поступлением на службу в уголовно-исполнительной системе, её прохождением и прекращением, а также с определением правового положения (статуса) сотрудника.

Члены Комитета Народного Совета по транспорту и связи рассмотрели концепцию проекта закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Необходимость принятия проекта закона обусловлена тем, что проект закона регламентирует отношения, возникающие при пользовании услугами не только автомобильного транспорта, но и городского наземного электрического транспорта.