Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (03.08.2021)

Во вторник, 3 августа, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии обсудили законопроект «О ветеранах», а также поступившие замечания и предложения к нему. Цель проекта закона – формирование нормативного правового акта, определяющего статус ветеранов различных категорий, а также регулирующего их социальное обеспечение и социальную защиту.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором рассматривался законопроект «О внесении изменения в статью 20 Закона Донецкой Народной Республики «Об отпусках». Проект закона направлен на установление и повышение социальной защиты жителей Донецкой Народной Республики, а именно на законодательное закрепление одной из гарантий – отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет для опекунов.

Таким образом проект закона предотвращает нарушение трудовых прав опекунов путём устранения пробелов в законодательстве при определении преимущественного права на отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. На заседании были рассмотрены положения законопроекта «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», направленного на определение основ государственного регулирования внешнеторговой деятельности, полномочий Донецкой Народной Республики в сфере внешнеторговой деятельности, установление положений, касающихся государственного регулирования внешнеторговой деятельности в сфере международной торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью, в целях обеспечения благоприятных условий для внешнеторговой деятельности, а также защиты экономических и политических интересов Донецкой Народной Республики. По итогам обсуждения парламентарии утвердили заключение профильного комитета на законопроект к первому чтению. Далее законопроект будет доработан с учётом замечаний и предложений заинтересованных органов.

Состоялось заседание Комитета по бюджету, финансам и экономической политике. Первой задачей заседания было рассмотрение обращений, поступивших в адрес Комитета, касающихся разъяснения норм Закона Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в части необходимости оформления страхового полиса, а также предоставления соответствующей информации.

Второй задачей заседания Комитета было рассмотрение замечаний и предложений к проекту закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», направленному на формирование законодательной базы для надлежащего осуществления финансового мониторинга в Донецкой Народной Республике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём, и финансированию терроризма.

Члены Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям обсудили положения проекта закона «О внесении изменения в статью 58 Закона Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации». Указанный законопроект направлен на совершенствование законодательства Республики в сфере организации деятельности СМИ.

На заседании были рассмотрены замечания и предложения, поступившие от заинтересованных органов.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению законопроекта «О внесении изменений в статьи 45 и 61 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», в соответствии с которым предлагается наделить несовершеннолетних в возрасте старше пятнадцати лет или больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте старше шестнадцати лет правом на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с Законом.

Также члены Комитета обсудили законопроект «О внесении изменений в статью 11 Закона Донецкой Народной Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств», направленный на усовершенствование законодательства в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней, что, в свою очередь, позволит привести оборот иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в соответствие с законодательством в сфере оборота лекарственных средств.