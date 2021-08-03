Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (03.08.2021)

Комитеты и комиссии

Во вторник, 3 августа, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии обсудили законопроект «О ветеранах», а также поступившие замечания и предложения к нему. Цель проекта закона – формирование нормативного правового акта, определяющего статус ветеранов различных категорий, а также регулирующего их социальное обеспечение и социальную защиту.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором рассматривался законопроект «О внесении изменения в статью 20 Закона Донецкой Народной Республики «Об отпусках». Проект закона направлен на установление и повышение социальной защиты жителей Донецкой Народной Республики, а именно на законодательное закрепление одной из гарантий – отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет для опекунов.

Таким образом проект закона предотвращает нарушение трудовых прав опекунов путём устранения пробелов в законодательстве при определении преимущественного права на отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. На заседании были рассмотрены положения законопроекта «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», направленного на определение основ государственного регулирования внешнеторговой деятельности, полномочий Донецкой Народной Республики в сфере внешнеторговой деятельности, установление  положений, касающихся государственного регулирования внешнеторговой деятельности в сфере международной торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью, в целях обеспечения благоприятных условий для внешнеторговой деятельности, а также защиты экономических и политических интересов Донецкой Народной Республики. По итогам обсуждения парламентарии утвердили заключение профильного комитета на законопроект к первому чтению. Далее законопроект будет доработан с учётом замечаний и предложений заинтересованных органов.

Состоялось заседание Комитета по бюджету, финансам и экономической политике. Первой задачей заседания было рассмотрение обращений, поступивших в адрес Комитета, касающихся разъяснения норм Закона Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в части необходимости оформления страхового полиса, а также предоставления соответствующей информации.

Второй задачей заседания Комитета было рассмотрение замечаний и предложений к проекту закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», направленному на формирование законодательной базы для надлежащего осуществления финансового мониторинга в Донецкой Народной Республике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём, и финансированию терроризма.

Члены Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям обсудили положения проекта закона «О внесении изменения в статью 58 Закона Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации». Указанный законопроект направлен на совершенствование законодательства Республики в сфере организации деятельности СМИ.

На заседании были рассмотрены замечания и предложения, поступившие от заинтересованных органов.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению законопроекта «О внесении изменений в статьи 45 и 61 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», в соответствии с которым предлагается наделить несовершеннолетних в возрасте старше пятнадцати лет или больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте старше шестнадцати лет правом на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с Законом.

Также члены Комитета обсудили законопроект «О внесении изменений в статью 11 Закона Донецкой Народной Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств», направленный на усовершенствование законодательства в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней, что, в свою очередь, позволит привести оборот иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в соответствие с законодательством в сфере оборота лекарственных средств.

Новости по теме

Владимир Бидёвка обсудил с членами комитетов Народного Совета итоги и планы законотворческой работы

В Народном Совете продолжили обсуждение предложений по доработке проекта КоАП

Профильный комитет ведёт законотворческую работу по совершенствованию государственной наградной системы

Координационный комитет Народного Совета утвердил проект повестки дня первого пленарного заседания осенней сессии 2021 года