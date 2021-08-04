Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (04.08.2021)

В среду, 4 августа, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором обсуждался проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Законопроект направлен на устранение имеющихся технических несогласованностей в Законе Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», а также приведение его в соответствие с Гражданским кодексом Донецкой Народной Республики.

На Комитете Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству парламентарии рассмотрели поступившие в адрес Комитета обращения и утвердили проекты ответов по существу.

Члены Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам рассмотрели заключения, поступившие от заинтересованных лиц на проект закона «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О безопасности и качестве пищевых продуктов» и «О развитии сельского хозяйства», который призван усовершенствовать действующее законодательство и привести к единообразию написания наименования Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики. Парламентарии утвердили заключение профильного комитета на данный проект закона.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, на котором депутаты совместно с представителями Министерства транспорта обсудили проект закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Донецкой Народной Республике». Проект закона регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в том числе отношения, связанные с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и физических лиц –предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок.