Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (05.08.2021)

В четверг, 5 августа, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором обсуждался проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». Законопроектом предусматривается введение в налоговую систему Донецкой Народной Республики утилизационного налога, что связано с необходимостью экономического обеспечения утилизации ввезённых и (или) произведённых на таможенной территории Донецкой Народной Республики товаров, группы товаров и (или) упаковки товаров после утраты ими потребительских свойств, определённых положениями проекта Закона.

Члены Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрели поступившие замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменения в статью 165 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Данный проект направлен на обеспечение государственного регулирования оборота драгоценных металлов, ювелирных изделий, а также полноты формирования доходной части Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики от деятельности субъектов хозяйствования в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. В частности, законопроектом совершенствуется система налогообложения для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере производства и (или) торговли ювелирными изделиями, кроме бижутерии.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству. Парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики». Основной целью проекта закона является совершенствование норм Гражданского кодекса и предоставление возможности садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам реализовать свои гражданские права: будет предоставлено право по решению своих членов преобразоваться в товарищества собственников недвижимости либо потребительские кооперативы. Также предлагается увеличить срок приведения учредительных документов таких юридических лиц в соответствие с нормами Гражданского кодекса до 1 июля 2024 года.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. На заседании был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О защите прав потребителей», основные положения которого направлены на совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере защиты прав потребителей. По итогам обсуждения парламентарии утвердили заключение профильного комитета на законопроект к первому чтению.