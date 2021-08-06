Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (06.08.2021)

В пятницу, 6 августа, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Депутаты проанализировали законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики», а также поступившие замечания и предложения к нему. Цель законопроекта – обеспечение согласованности положений действующих нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере деятельности органов внутренних дел, а также гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации с учётом настоящих условий прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели поступившие в адрес Комитета обращения и утвердили проекты ответов по существу.

Второй задачей заседания Комитета было рассмотрение предложений, поступивших от Общественной палаты Донецкой Народной Республики к проекту закона «О ведении физическими лицами садоводства и огородничества для собственных нужд».

На заседании Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов». Целью законопроекта является установление дополнительных гарантий обеспечения прав инвалидов, детей-инвалидов и сопровождающих их лиц в виде права на внеочередной пропуск через Государственную границу Донецкой Народной Республики. Принятие законопроекта позволит снизить социальное напряжение в Донецкой Народной Республике и усовершенствовать нормы действующего законодательства в сфере социальной защиты инвалидов I, II группы, детей-инвалидов, а также лиц, их сопровождающих.

Также депутаты обсудили законопроект «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики». Законопроект разрабатывается в целях создания единого правового регулирования жилищных отношений, а также урегулирования общественных отношений с участием граждан, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам возникновения, осуществления и прекращения права пользования жилыми помещениями, требований к жилым помещениям, обеспечения сохранности, содержания и ремонта жилищных фондов и по иным вопросам.

Кроме того, на заседании Комитета депутаты рассмотрели проект закона «Об объектах незавершённого строительства». Целью проекта закона является закрепление на законодательном уровне механизма осуществления государственного регулирования по вопросам определения правового режима объектов незавершённого строительства в части рационального использования таких объектов, обеспечения безопасности граждан, в том числе путём предотвращения обрушения объектов незавершённого строительства вследствие уклонения собственников (застройщиков) объектов незавершённого строительства от их содержания, выявления объектов незавершённого строительства, постройка которых не может быть завершена, в целях их своевременного демонтажа, введения в эксплуатацию объектов незавершённого строительства, постройка которых завершена.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям. На повестке дня – рассмотрение замечаний и предложений к законопроекту «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «О рекламе». Законопроект подготовлен в целях обеспечения единообразного подхода к разрешению вопросов, возникающих при разграничении понятий «рекламные конструкции» и «конструкции, носящие справочно-информационный характер», что устранит неоднозначное понимание и применение норм Закона на практике.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству. Парламентарии рассмотрели поступившие в адрес Комитета обращения и утвердили проекты ответов по существу.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам. Парламентарии обсудили проекты законов «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики» и «О внесении изменений в статью 9 Водного кодекса Донецкой Народной Республики».

Проект закона «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики» направлен на установление правовых основ рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного потенциала. На заседании члены Комитета обсудили главу, регламентирующую охрану лесов от пожаров.

Проект закона «О внесении изменений в статью 9 Водного кодекса Донецкой Народной Республики» разработан Главным управлением геологии и геоэкологии Донецкой Народной Республики и предусматривает нормы, реализация которых позволит Главгеологии получать информацию о недропользователях, добывающих подземные воды без лицензии на пользование недрами.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Законопроект направлен на исправление имеющихся технических несогласованностей, а также приведение Закона в соответствие с Гражданским кодексом Донецкой Народной Республики.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Парламентарии обсудили концепцию проекта закона «Об основах туристской деятельности». Проект закона разработан в целях совершенствования законодательства в сфере туристской деятельности и является базовым нормативным актом для всей отрасли туризма, устанавливая правовые основы осуществления туристской деятельности. Целью законопроекта является правовое регулирование отношений в сфере туризма, развитие рынка туристских услуг, а также защита прав и законных интересов туристов и субъектов туристской деятельности.